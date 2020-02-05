Шанхай, Китай, , 05:02 — REGNUM Шанхай отчитался об уверенном росте прямых иностранных инвестиций (FDI) в экономику города за прошедший год, сообщает агентство Синьхуа.

Всего за прошедший год городом было подписано 6800 проектов с FDI, что на 21,5% больше, чем годом ранее, сообщили в Шанхайском муниципальном бюро статистики. Контрактные инвестиции составили $50,3 млрд, что на 7,2% выше в годовом исчислении.

В то же самое время фактическое использование иностранных инвестиций составило $19 млрд, что, в свою очередь, на 10,1% выше, чем годом ранее. Всего 5538 проектов, осуществляемых в городе, были полностью иностранными, а сумма их контрактных инвестиций составила $41,6 млрд или 82% от общего их объема.

Всего 6604 проекта относятся к сфере услуг. Здесь контрактные инвестиции выросли на 21,7% до $47,9 млрд, а фактические инвестиции взлетели на 11,6% до $17,3 млрд. На конец 2019 года в Шанхае насчитывалось всего 720 региональных штаб-квартир международных корпораций. Из них только 50 появились за прошедший год.

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