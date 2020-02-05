Владивосток, , 05:06 — REGNUM Прямо в телевизионном эфире губернатор Приморья Олег Кожемяко дал поручение отремонтировать школу в приморском посёлке Артёмовский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По просьбе местных жителей, обратившихся к губернатору Приморья в прямом эфире, в посёлке Артёмовский будет отремонтирована школа № 7, в которой капитального ремонта не было более 30 лет. Всего в 2020 году на ремонт детских садов и школ в Приморье выделено 201 млн рублей и 377 млн рублей соответственно. На строительство новых школ выделено около 1 млрд рублей.

«В прошлом году мы выделили более 400 миллионов рублей на ремонт образовательных учреждений. Где-то заменяли фасады, где-то — кровлю, где-то — окна. Благоустраивали пришкольные территории. В этом году тоже очень большой перечень школ, которые должны отремонтировать», — сказал Олег Кожемяко

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане почти 500 школ нуждаются в капитальном ремонте: образовательные учреждения не ремонтировались длительное время.