Шанхай, Китай, , 04:53 — REGNUM Розничные продажи потребительских товаров в Шанхае выросли на 6,5% в 2019 году, достигнув 1,35 трлн юаней (около $195 млрд), сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Среди всех секторов, розничные продажи косметики взлетели на 21,8% в годовом исчислении, что привело к общему росту объема продаж в городе на 1,2 процентных пункта. Продажа обуви и головных уборов взлетела на 20,8% в годовом исчислении, подняв тем самым общие розничные продажи на 0,9 процентных пункта.

Розничная торговля в онлайн-магазинах сектора электронной коммерции города подскочили на 15,8% в годовом исчислении. Вдобавок ко всему, почти 1000 новых брендов было создано в Шанхае за прошедший год.

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