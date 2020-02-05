Вашингтон, , 04:31 — REGNUM Планы по выходу из соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по правительственным закупкам рассматривает администрация президента США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Вашингтон планирует покинуть соглашение, если ВТО откажется изменить документ в соответствии пожеланиями американских властей. В настоящее время в данном соглашении содержатся пункты, позволяющие зарубежным компаниям свободно конкурировать на территории США.

Bloomberg отмечает, что документ распространяется на закупки на сумму около $1,7 трлн. Выход США из договора приведет к серьезным трудностям в торговых переговорах между Вашингтоном и ЕС, а также Великобританией.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Дональд Трамп заявил, что ВТО была долгое время несправедлива по отношению к США и это привело к стремительному росту экономики КНР.

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