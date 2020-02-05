Берн, , 04:14 — REGNUM Апелляция, которая была подана Украиной против РФ в 2018 году по спору об импорте железнодорожного оборудования, частично поддержана апелляционной комиссией Всемирной торговой организации (ВТО), 4 февраля сообщается на сайте ВТО.

Члены комиссии рекомендовали ВТО потребовать от РФ привести в соответствие с правилами организации указанные в иске Украины ограничения. При этом, в заключении говорится, что украинская сторона не смогла полностью подтвердить ошибочность предыдущего решения ВТО.

Как сообщало ИА REGNUM, первый иск в ВТО против РФ по спору об импорте железнодорожного оборудования Киев подал в октябре 2015 года. Заявление было подано после того, как Россия запретила использовать на своей территории вагоны украинской компании «Укррефтранс». Решение РФ было ответом на запрет компании «Укрзализныця», отказавшейся принимать к перевозке грузы в вагонах, принадлежащих российской «Первой грузовой компании» (ПГК) и ее украинским «дочкам».

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