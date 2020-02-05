Дзержинск, Нижегородская область, , 03:55 — REGNUM Нижегородский арбитраж удовлетворил исковые требования ООО «Завод оргсинтез Ока» из Нижнего Новгорода к АО «Дзержинское Оргстекло» из Дзержинска об истребовании имущества из чужого незаконного владения. В споре речь шла о 53 единицах оборудования, расходных материалах, сырье и прочем имуществе. Решение суда ещё может быть оспорено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан в июне 2019 года. Третьими лицами в деле участвовали один из собственников компании-истца — Евгений Никулин и ООО «Хризолит» из Дзержинска. В суде компания «Хризолит» заявила об исключении из числа доказательств ряда товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, указав, что данные документы «имеют признаки фальсификации, так как подписаны неуполномоченным лицом организации». Судья отклонил ходатайство.

Также компания «Хризолит» заявила самостоятельные требования относительно четырех единиц имущества, указывая, что оно принадлежит ей и «находится на территории склада 5 корпус 5с, арендованного ответчиком». Требование данной компании суд отклонил, а иск ООО «Завод оргсинтез Ока» удовлетворил. В списке истребованного имущества — теплообменник, сырье, расходные материалы, электродвигатели, бочки, фляги, трубы и прочее имущество.

Напомним, ООО «Завод Оргсинтез Ока» в 2018 году попало в медиаповестку после того, как на предприятии разгорелся конфликт собственников. Всё закончилось в феврале 2019 года вводом первого этапа банкротства — наблюдения.

Нижегородский завод был создан на базе нескольких цехов АО «Дзержинское Оргстекло» в 2009 году.

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