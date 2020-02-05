Набережные Челны, Татария, , 03:37 — REGNUM Арбитраж Татарии удовлетворил иск ООО «Автозапчасть КамАЗ», в котором 100% доли принадлежат холдингу «КамАЗ», к МУП «Электротранспорт», оказывающему услуги по перевозке пассажиров во втором по значимости городе республики — Набережных Челнах. Ответчику, если он не обжалует вердикт, предстоит выплатить свыше 24,3 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Электротранспорт», г. Набережные Челны (ОГРН 1 141 650 006 850; ИНН 1 650 283 372) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АвтоЗапчасть КАМАЗ», г. Набережные Челны (ОГРН 1 111 650 005 610; ИНН 1 650 222 771) 22 651 790 рублей 73 копеек долга, 1 680 339 рублей 84 копеек неустойки (пени), начисленную по состоянию на 26 декабря 2019 г., а также с 27 декабря 2019 г. до момента погашения задолженности исходя из 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки и 144 661 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины», — отмечается в решении суда.

В арбитраже на сегодня есть ещё несколько до конца не рассмотренных исков с тем же составом участников. Один из них подан 3 февраля 2020 года.

«КамАЗ» выставил массовые претензии к муниципальному перевозчику Татарии

Напомним, «дочка» автоконцерна «КамАЗ» в 2019 году обратилась с целой серией исков к муниципальному перевозчику Набережных Челнов, требуя выплаты долгов, а также возвращения на баланс всех поставленных с 2014 года 190 автобусов. Транспортные средства были получены на условиях лизинга.