Набережные Челны, Татария, 5 февраля 2020, 03:37 — REGNUM Арбитраж Татарии удовлетворил иск ООО «Автозапчасть КамАЗ», в котором 100% доли принадлежат холдингу «КамАЗ», к МУП «Электротранспорт», оказывающему услуги по перевозке пассажиров во втором по значимости городе республики — Набережных Челнах. Ответчику, если он не обжалует вердикт, предстоит выплатить свыше 24,3 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В арбитраже на сегодня есть ещё несколько до конца не рассмотренных исков с тем же составом участников. Один из них подан 3 февраля 2020 года.
«КамАЗ» выставил массовые претензии к муниципальному перевозчику Татарии
Напомним, «дочка» автоконцерна «КамАЗ» в 2019 году обратилась с целой серией исков к муниципальному перевозчику Набережных Челнов, требуя выплаты долгов, а также возвращения на баланс всех поставленных с 2014 года 190 автобусов. Транспортные средства были получены на условиях лизинга.