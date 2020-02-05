Бишкек, , 03:30 — REGNUM В 2019 году аэропорты Киргизии обслужили более 3 млн 683 тысяч пассажиров. Как сообщает пресс-служба ОАО «Международный аэропорт «Манас» на внутренних авиалиниях пассажиропоток превысил 1 млн 205 тысяч человек, а на международных — составил около 2 млн 478 тысяч человек.

За минувший год было обслужено 30 834 авиарейса, из которых 20 551 рейс приходится на международные направления и 10 283 рейса — на перелеты внутри республики.

Столичный аэропорт «Манас» обслужил 19 511 рейсов и около 2 млн 168 тысяч пассажиров, Ошский аэропорт — 11 053 рейса и свыше 1 млн 499 тысяч пассажиров, Иссык-Кульский аэропорт — 270 рейсов и 16 тысяч пассажиров.