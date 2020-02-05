Бишкек, , 03:29 — REGNUM Власти Киргизии намерены привлечь международно-признанного инвестора для того, чтобы отдать под его управление все 11 аэропортов страны. Как сообщает пресс-служба правительства, это необходимо для вывода страны республики из транспортного тупика и превращения ее в транзитную страну.

«Принимая во внимание географическое положение Киргизии, аэропорт «Манас» должен стать региональным транзитным карго-центром, оказывающим международные логистические услуги и соединять Юго-Восточную Азию и Европу. В качестве задачи по развитию потенциала аэропорта «Манас» как центра авиасообщений к 2023 году республика может стать одним из главных авиахабов Центральной Азии», — подчеркивают в правительстве.

Также киргизстанские чиновники отмечают, что привлечение частных управляющих компаний для развития аэропортов является всемирно распространенной практикой. Примером тому служат воздушные гавани Турции, Грузии, России, Иордании, Бразилии, Хорватии, Греции и Армении.

Разработкой проекта государственно-частного партнерства, которое позволит передать аэропорты Киргизии под внешнее управление, будет заниматься правительственная рабочая группа совместно с Международной финансовой корпорацией, которая является членом группы Всемирного банка.

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