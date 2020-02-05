Иркутск, , 03:25 — REGNUM Арбитраж Иркутской области 6 февраля 2020 года должен начать рассмотрение иска члена совета директоров ПАО «Аэропорт Братск» к банку «Зенит» и московскому ООО «РНГО». Светлана Морозова требует признать недействительным договор поручительства по кредитным долгам обанкроченной авиакомпании «ВИМ-Авиа» и применить последствия этого, признав отсутствующей задолженность иркутского аэропорта по ним, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан осенью 2019 года, но из-за недочётов его сначала оставили без движения. К производству дело принято в середине ноября 2019 года.

«Член совета директоров ПАО «Аэропорт Братск» Морозова Светлана Анатольевна 16.10.2019 года обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании недействительной сделки договора поручительства №001/07/ВИМАВИА-ПР/АЭБ от 30.12.2016 года, заключённого между Банком «Зенит» и ПАО «Аэропорт Братск» в обеспечение исполнения обязательств ООО Авиакомпания «ВИМ-Авиа» по договору об открытии кредитной линии №001/07/ВИМАВИА от 08.12.2016 года; применении последствий недействительности сделки в виде признания отсутствующей задолженность ПАО «Аэропорт Братск» по договору поручительства», — отмечается в материалах дела.

Напомним, «ВИМ-Авиа», имеющее юрадрес в Сабинском районе Татарии, на сегодня является банкротом. В отношении компании, принадлежащей семье Мурсекаевых, введено конкурсное производство и идёт распродажа имущества, выплата долгов кредиторам. В иркутском аэропорту у авиакомпании-банкрота доля в 100%.

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