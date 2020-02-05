Иркутск, 5 февраля 2020, 03:25 — REGNUM Арбитраж Иркутской области 6 февраля 2020 года должен начать рассмотрение иска члена совета директоров ПАО «Аэропорт Братск» к банку «Зенит» и московскому ООО «РНГО». Светлана Морозова требует признать недействительным договор поручительства по кредитным долгам обанкроченной авиакомпании «ВИМ-Авиа» и применить последствия этого, признав отсутствующей задолженность иркутского аэропорта по ним, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск был подан осенью 2019 года, но из-за недочётов его сначала оставили без движения. К производству дело принято в середине ноября 2019 года.
Напомним, «ВИМ-Авиа», имеющее юрадрес в Сабинском районе Татарии, на сегодня является банкротом. В отношении компании, принадлежащей семье Мурсекаевых, введено конкурсное производство и идёт распродажа имущества, выплата долгов кредиторам. В иркутском аэропорту у авиакомпании-банкрота доля в 100%.
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