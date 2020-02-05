Москва, , 03:16 — REGNUM Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения. Об этом 4 февраля пишут Ведомости со ссылкой аналитический обзор Citi.

По мнению экспертов, главный удар по российской экономике может нанести дешевеющая нефть. Так, по их прогнозам, цена за баррель Brent возможно снизится в 2020 году на $11, что уменьшит экономический рост в РФ до 1,72%.

Как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody's выпустило доклад, в котором утверждается, что вспышка коронавирусной инфекции в Китае может оказать более пагубное воздействие на глобальную экономику, чем финансовый кризис 2008 и 2009 годов.

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