Киев, , 02:53 — REGNUM Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Зеленский заявил, что данные средства планируется направить на строительство дорог и создание инфраструктурных объектов. Кроме того, часть из этих денег будет использована в медицинской сфере и проектах по улучшению энергоэффективности. По словам украинского лидера, власти страны намерены открыть около 200 медицинских отделений на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию «Газпром» выплатить Киеву $2,9 млрд за экономические потери Украины. Руководство российской компании изначально не признавало данное решение. 20 декабря 2019 года в рамках вопроса о продлении транзита российского газа через территорию Украины, между «Газпром» и украинским «Нафтогазом» состоялись переговоры. Сторонам удалось достичь договоренностей, в том числе и выплаты $2,9 млрд.

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