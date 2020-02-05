Пекин, , 02:10 — REGNUM Всего 447 пациентов больных новым коронавирусом (2019-nCoV) были перевезены в специальный госпиталь для лечения в городе Хуанган провинции Хубэй в центральной части Китая, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Последий пациент прибыл в региональный центр лечения «Дабэйшань» поздним вечером 3 февраля. Еще 40 человек с подозрением на коронавирус также были доставлены сюда. Центр в настоящее время оборудован 1000 коек. Теперь сюда будут доставлять большее количество пациентов с подозрением на коронавирус из других учреждений.

Город Хуанган расположен по соседству с провинциальным центром городом Ухань, где и произошла первая вспышка эпидемии коронавируса в декабре 2019 года. Хуанган также является одним из городов, которые наиболее остальных пострадал от эпидемии.