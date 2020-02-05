Москва, , 02:09 — REGNUM Бывший заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец начнет работу в Сбербанке. Об этом 4 февраля сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.

По данным источника, Голодец уже представили новому коллективу. Она будет отвечать за социальные и медицинские программы организации. В банке данную информацию еще не прокомментировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава Сбербанка Герман Греф заявил, что он может покинуть свой пост в случае изменения основного вектора развития банка. В декабре 2019 года министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство рассматривает возможность выхода Центрального банка РФ из капитала Сбербанка.

Читайте также: Экономист Михаил Хазин назвал катастрофой приватизацию Сбербанка