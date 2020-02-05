Пекин, , 02:00 — REGNUM Заместитель директора Хубэйского отделения Общества Красного Креста Китая (ОККК) Чжан Цинь был снят с занимаемой должности за халатность в борьбе против эпидемии нового коронавируса в Китае, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Чжан также был исключен из ведущей группы партийных членов комитета Компартии Китая по Хубэйскому отделению ОККК. Кроме того, ему было внутрипартийное предупреждение и серьезный выговор.

Расследование показало, что ответственные чиновники и сотрудники Хубэйского отделения ОККК не справились с возложенной на них ответственностью при получении и распределении пожертвований с целью сдерживания распространения эпидемии нового коронавируса.

Они также нарушили ряд строгих норм, правил и запретов, а также были уличены в ошибках при раскрытии информации. Помимо Чжана еще целый ряд представителей организации понесли наказание.