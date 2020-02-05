Нью-Йорк, США, , 00:40 — REGNUM Крупнейшая торговая интернет-площадка eBay может быть приобретена за более, чем $30 млрд компанией Intercontinental Exchange (ICE), которая владеет Нью-Йоркской фондовой биржей. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

По данным источников газеты, ICE уже давно пытается купить торговую площадку. Больше всего потенциального покупателя привлекает та часть eBay, которая занимается розничной торговлей в режиме онлайн и которая оценивается примерно в $30 млрд. Отмечается, что переговоры о сделке еще не начались, а руководство eBay только рассматривает предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля интернет-гигант Google объявил, что получил около $5 млрд выручки от видеохостинга YouTube за последние три месяца 2019 года.

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