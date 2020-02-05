Кострома, , 00:19 — REGNUM В Костромской области из региональной казны на премирование охотников выделят 6 млн рублей, — сообщает »Krasnoenews».

Самым дорогостоящим трофеем станет волчица. За ее шкуру костромские охотники получат 25 тысяч рублей. Деньги полагаются охотникам, добывшим волка только при спортивной и любительской охоте. Отстрел хищников в рамках регулирования численности остаётся обязанностью охотничьих хозяйств и не оплачивается из бюджета. Программа работает с 1 февраля 2020 года по 15 декабря 2022 года.

Напомним, в конце прошлого года из-за участившихся нападений серых хищников на домашних животных, региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды ввел регулирование их численности.

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