Великий Новгород, , 00:06 — REGNUM Новгородская область претендует на размещение научно-технологической долины по интеллектуальной электронике. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, комментируя заявление заместителя проректора по образовательной деятельности НовГУ Ольги Калпинской, выступившей с этой идеей в Череповце в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями научной и педагогической общественности.

Исполняющий обязанности ректора НовГУ Юрий Боровиков пояснил, что к этому есть предпосылки — в частности, в Новгородской области «достаточно широко представлена электронная промышленность».

«Можно назвать десяток и больше предприятий, которые с разной степенью успешности функционируют. И вот возникла такая идея, которая была поддержана губернатором региона, — объединить усилия университета, создаваемой Новгородской технической школы, предприятий электронного кластера воедино в виде научно-технического центра «Инновационная электроника». Этот как раз то, о чём мы уже несколько лет говорим. Это создание новых рабочих мест, это дополнительные налоги и в региональный бюджет, и в государственный», — заявил Боровиков.

Он отметил, что президент отреагировал на это предложение положительно.

Юрий Боровиков, и.о. ректора НовГУ «Я считаю, что это принципиально важный момент для нашего региона, и он может как тумблером перезапустить многие процессы у нас, начиная с научных исследований, образования, ну и, собственно, производство электронной продукции».

Боровиков заявил, что «задел у Новгородской области есть» — это сами предприятия.

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Кроме того, по его словам, в НовГУ запускается инжиниринговый центр радиоэлектронного прототипирования, который будет действовать совместно с этими предприятиями. Также он отметил начавшееся строительство Новгородской технической школы, лаборатории которой уже начали функционировать на площадках Новгородского университета.

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