Скопье, , 00:09 — REGNUM 4 февраля министр транспорта и путей сообщения Северной Македонии Горан Сугарески призвал работников железных дорог вернуться к работе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Сугарески заявил о готовности возобновить переговоры с протестующими, но подчеркнул, что не будет вести переговоры в условиях шантажа и прекращения работы.

Забастовка железнодорожников началась 4 февраля в 7 утра. Служащие требуют повышения зарплаты минимум на 30%.