Нью-Йорк, США, , 23:40 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит выросли на 2% и более в ходе сессии 4 февраля, несмотря на общий спад мировой экономики из-за эпидемии уханьского коронавируса.

Толчком к подъему котировок на фондовом рынке США стал резкий рост Tesla — за день акции автопроизводителя выросли на 20%.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 467,86 пункта (1,65%), до 28 867,67 пункта, индекс S&P 500 вырос на 78,05 пункта (2,42%), до 3303,57 пункта, индекс Nasdaq вырос на 207,25 пункта (2,23%), до 9480,65 пункта.

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