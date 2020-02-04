Нью-Йорк, США, , 23:20 — REGNUM Акции компании Tesla выросли на 20% за день торгов на Уолл-стрит и примерно на 30% за неделю, 4 февраля сообщает агентство Reuters.

Рост акций вызван хорошими финансовыми результатами самого автопроизводителя из США, а также квартальным отчетом японской компании Panasonic о прибыли совместного предприятия с Tesla.

В настоящий момент стоимость одной акции Tesla приближается к $950, общая капитализация компании — около $170 млрд, что почти вдвое превышает совокупную рыночную капитализацию General Motors и Ford Motor.

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