Скопье, , 23:53 — REGNUM 4 февраля движение на железных дорогах Северной Македонии прекратилось в связи с забастовкой служащих, требующих повышения зарплаты на не менее чем 30%.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, забастовка началась в 7 утра и продлится до того, как требования работников будут удовлетворены.

Забастовке предшествовала встреча Совета директоров транспортных компаний и железных дорог с министром транспорта и путей сообщения Гораном Сугареским, оказавшаяся безрезультатной.

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