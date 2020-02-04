Киев, , 22:21 — REGNUM Средств на казначейском счете Украины достаточно для осуществления всех платежей, заявила сегодня, 4 февраля, министр финансов страны Оксана Маркарова.

Министр проинформировала, что на гривневом Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 3 февраля 2020 г. находилось 12,1 млрд грн, и дополнительно на валютных счетах эквивалент 42,3 млрд грн.

По ее данным, это существенно больше, чем на соответствующую дату год назад, когда на счетах было, соответственно, 11,9 млрд плюс 35,9 млрд грн в валюте.

«Активное управление ликвидностью, введенное в минфине, дает возможность поддерживать надлежащий уровень ресурса в нужных валютах для обеспечения бесперебойного финансирования всех потребностей в соответствии с росписью», — заявила Маркарова.

Также министр упрекнула «некоторые уважаемые СМИ», заявив, что они берут не официальные фактические цифры, «а домыслы неизвестных источников, которые ошибаются на миллиарды».

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, доходы государственного бюджета Украины за январь 2020 г. составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн (24,5%) меньше планового показателя на первый месяц. После публикации этих данных эксперты заявили об очередном витке кризиса в стране, который может повлечь за собой кризис неплатежей.