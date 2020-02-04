Рим, , 21:54 — REGNUM Из-за коронавируса и вызванных им ограничений доходы владельцев итальянских и, прежде всего, римских отелей могут снизиться на 30%, заявил во вторник, 4 февраля, глава национальной туристской ассоциации Марко Мисискья, передает Italia Oggi.

Отельеры уже подсчитывают потери, ведь жители КНР из-за прекращения авиационного сообщения между Китаем и Италией не только прекратили прибывать в страну, но и начали отказываться от более поздних бронирований.

Авиасообщение с КНР прекращено властями Италии на неопределенный срок, ситуация осложняется тем, что в прежние годы значительный поток туристов из Китая был именно в зимние месяцы, добавил глава ассоциации.