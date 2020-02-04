Ижевск, , 21:21 — REGNUM В Ижевске за прошедшие сутки выпало рекордное количество осадков. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

В мэрии уточнили, что при среднемесячной февральской норме в 21 мм в Ижевске выпало 7 мм снега. За прошедшую ночь дорожные службы вывезли с городских улиц 10,5 тыс. кубометров снега.

С начала зимы с улиц Ижевска вывезли 310 тыс. кубометров снега, что составляет половину от объема снега, вывезенного прошлой зимой, и более половины от уровня зимнего сезона 2017−2018 годов.

Отмечается, что на дорогах столицы Удмуртии работают две единицы специальной техники для расширения проезжей части. Машины применяются для устранения заужений и погрузки снежных валов во время вывоза снега, имеют возможность заполнить 20-тонный самосвал за две минуты, 35-тонный — за пять минут.