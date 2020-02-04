Мурманск, , 21:21 — REGNUM Имущество Мурманского порта на сумму более полумиллиарда рублей выставлено на продажу. Соответствующее постановление опубликовало Министерство транспорта РФ.

Согласно документу, все объекты находятся на территории морского терминала. В настоящее время они находятся во временном владении и пользовании ПАО «Мурманский морской торговый порт».

В числе объектов: автодороги, железнодорожные пути и сети канализации, не относящиеся к объектам общего пользования, и они не используются для нужд муниципалитета. В настоящее время проект постановления правительства РФ проходит этап антикоррупционной экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» (АО «ММТП») — крупнейший северный порт страны. Предприятие является самой большой погрузочно-разгрузочной компанией Арктического бассейна России, специализирующейся на перевалке навалочных и генеральных грузов, таких как: уголь, окатыши, марганцевая руда, щебень. Порт ежегодно переваливает до 16 млн тонн различных грузов и благодаря своему расположению обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всём мире.