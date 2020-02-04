Киев, , 21:18 — REGNUM Рост ВВП Украины в 2019 году составил 3,3% после 3,4% годом ранее. Об этом сообщило 4 февраля министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Обнародованные данные совпадают с последней оценкой Национального банка Украины, который в конце января ухудшил прогноз роста экономики страны в 2019 году с 3,5% до 3,3%.

В сообщении министерства экономики отмечается, что в минувшем году «изменились драйверы роста» ВВП Украины.

Так, существенно замедлился рост сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности, что произошло главным образом за счёт производственной сферы. При этом, несмотря на очередной рекорд урожая зерновых в 2019 году, замедлилось сельское хозяйство. В то же время «высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей в сфере услуг», говорится в сообщении.

Ключевыми факторами, влиявшими на экономическую активность на Украине в 2019 году, названы «стабильно высокая инвестиционная активность, рекордный урожай зерновых, ослабление глобального спроса на фоне усиления торговых войн, рост покупательной способности населения, укрепление обменного курса гривны».

Напомним, в законе о государственном бюджете на 2020 год, который был принят Верховной радой Украины, заложен рост ВВП страны в текущем году на 3,7%. При этом предусматривается дефицит бюджета в размере 2,09% ВВП и инфляция на уровне 5,5%.