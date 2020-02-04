4 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 21:10 — REGNUM Аудиторы Счетной палаты (СП) в своих последних проверках, по сути, изобличили ЦБ в торможении экономики. Об этом некогда говорил прежний министр экономики Максим Орешкин, и бесконечно твердят эксперты.

Флаг России

Ключевыми так сказать претензиями к ЦБ в отчете СП являются: снижение конкуренции в банковском секторе за счет снижения числа банков, здесь стоит добавить, что зачистка сектора пошла на пользу Сбербанка, главным акционером которого является сам ЦБ; наращивание кредитования физлиц с одновременным снижением кредитования нефинансовых предприятий и организаций, что говорит о создании и наличии неблагоприятных условий для кредитования реального сектора экономики; и наконец, политика ЦБ привела к тому, что рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций.

В свою очередь, отметим, что у ЦБ, причем не только российского, но и, например, американского, достаточно инструментов для манипулирования рынком акций, в том числе способствующих «сбрасыванию» акций одними компаниями в силу создания условий для снижения их котировок и покупке в это время другими инвесторами.

В общем, выводы аудиторов оказались неутешительными. Мало того, что политика ЦБ не способствует росту экономики, о чем опять же говорит множество экономистов, так еще и развитие финансового рынка, как следует из отчета СП, за последние несколько лет не улучшилось, заметим, притом, что сегодня практически не осталось сферы экономики, которая не была бы завязана на финансовые организации — банковскую отрасль. Даже государство для решения своих задач по улучшению жизни граждан и стимулированию роста экономики вынужденно субсидировать кредиты отдельным категориям физлиц и предприятий, пытаясь снизить стоимость заемных средств за счет бюджета, компенсируя возникающую разницу между ставками именно банкам. Проценты по кредитам, заметьте, тоже идут банкам, не государству. При этом всякий раз, когда речь заходит об отчислении в бюджет страны дивидендов от прибыли ЦБ или его подопечного Сбербанка, начинается торг. Достаточно вспомнить недавний отрицательный отзыв ЦБ на инициативу правительства РФ закрепить законодательно поправки, которые обяжут регулятора перечислять дивиденды Сбербанка напрямую в бюджет. Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина настаивает на зачислении дивидендов Сбербанка в прибыль ЦБ.

Возникает большой вопрос: «Как в условиях, где всё способствует развитию и процветанию финансовой сферы, особенно ее главного «цветка» — Сбербанка, государство может решать свои задачи?» Немудрено, когда бюджет несет расходы, а прибыль при этом получает, по сути, ЦБ как регулятор финансовой сферы, через которую идут эти расходы, которая, к слову, не обеспечивает притока инвестиций в экономику страны, государство начинает искать дополнительные источники пополнения казны. Поскольку быстрых вариантов пополнения бюджета немного, то в действие вступает безотказный и самый на первый взгляд эффективный инструмент — повышение налогов. Первое время налоги позволяют выровнять финансовое положение страны, хотя с какой стороны на это посмотреть. Ведь, если политика ЦБ остается неизменной, то изъятые из экономики и у народа деньги, вновь возвращаемые в банки при решении тех же самых насущных задач, усугубляют ситуацию — задачи только ширятся и множатся, экономика страны заходит в тупик, народ нищает. Отсюда и снижение демографии, и прочие проблемы.

Максим Орешкин, когда говорил, что экономику тормозит именно ЦБ, был не далек от истины. Но такой противник, как глава ЦБ, ему оказался не по зубам. Соответственно, трудно будет изменить ситуацию и новому министру экономики, если не избавиться от такого фактора, как независимость ЦБ. Банк России — самый что ни на есть независимый от государства институт, тогда как государство слишком зависимо от финансовой системы, причем даже больше чем от сырьевой отрасли. Уйти от сырьевой зависимости не позволяет опять же денежно-кредитная политика ЦБ!

Еще 20 лет назад в далеком 2000 году президент РФ Владимир Путин предлагал национализировать ЦБ, вокруг которого и тогда кипело немало страстей. Напомним, как отмечало издание «КоммерсантЪ», 13 октября 2000 года должен был стать черным днем для ЦБ. К этому дню банковский комитет Думы должен был завершить работу над поправками в закон о ЦБ. Главная из поправок? внесенных лично Владимиром Путиным — это национализация ЦБ. Но вдруг что-то пошло не так. Обратите внимание (!), за пару дней до внесения поправок тогдашний вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин заявил, что статус ЦБ не изменится, изменится вся банковская система России! И вот сегодня мы имеем ту банковскую систему и в целом финансовый рынок, о неэффективности которого говорит, заметьте, Счетная палата и ее глава — Алексей Кудрин. Также он периодически говорит и о неэффективности большинства мер государства, принимаемых для роста экономики, и о нацпроектах. Спрашивается, доколе будет подрываться и роль государства в достижении поставленных целей, и сама, по сути, роль президента? Ну, если ряд заинтересованных лиц противостояли не просто инициативе президента, но и его решению, что и привело нас туда, куда привело, то почему сегодня им не хватает смелости признать свои собственные ошибки и уйти со сцены?

Эту «войну», по всей видимости, могут остановить только поправки в Конституцию, против которых также как и раньше против национализации ЦБ, уже выступает ряд экспертов, за которым могут стоять всё те же заинтересованные лица. Их голос в лице различных общественников практически забивает и отвлекает народ от сути, от главных изменений, которые, наконец-то позволили бы сдвинуть экономику с мертвой точки, превратить ЦБ из кровопийцы в донора, идущего в ногу с потребностями государства по развитию экономики и выполнению социальных обязательств, прежде всего в ногу с национальными потребностями, в ногу с народом! Согласитесь, стоило правительству (еще предыдущему его составу) попытаться внести в закон поправки, обязывающие на постоянной основе перечислять дивиденды Сбербанка в бюджет страны, а не ЦБ, как тут же ополчились эксперты и ряд топ-менеджеров, в том числе Герман Греф, утверждающих, что эта мера лишит ЦБ независимости. Причем свое мнение они выражали с оглядкой на международное сообщество!

Что же получается, государство в лице власти, в том числе правительства, зависимое от финансовой политики, являясь дойной коровой для финансовой сферы, не способно решить своих задач, тем самым постоянно вызывая социальное напряжение в обществе, непроизвольно оказываясь в роли глупца, а ЦБ независимо наблюдает за этим со стороны? Почему мы в принципе должны оглядываться на мнение международного сообщества? Да, мы живем не в закрытом пространстве. Нужно уважать мнение других, но всё должно быть в пределах разумного, в первую очередь нужно учитывать национальные интересы, интересы народа и развития отечественной экономики.

Назовите страны международного сообщества, которые бы уважали, прежде всего, мнение российского государства или россиян! Назовите те страны или их экспертов и топ-менеджеров, которые действовали бы в интересах России и с оглядкой на ее мнение! Подчеркнем, россияне не исключение из тех народов других зарубежных стран, у кого в последнее время всё больше возникает острое желание избавиться от мнения международных экспертов, которые почему-то решили, что лучше нас знают наши потребности. Мы не единственные в мире, кто требует социальной справедливости. Международные эксперты в курсе возникшего тренда, в Давосе эта тема активно обсуждалась. Более того, они предчувствовали ситуацию. В прошлом году Герман Греф на одном из организованных Сбербанком мероприятии в рамках форума в Давосе ставил перед его международными участниками вопрос о будущем глобализации. Международные эксперты выражали обеспокоенность «народным негодованием» и предполагали, что оно может послужить сменой курса стран, где все чаще возникает запрос на национализацию. Но сдаваться они не собираются, о чем, собственно прямо и заявляли, мол, «еще поборемся, и даже победим», а в числе главных угроз называли действующие власти стран как противников глобализма.

Конечно, глобализаторам не хотелось бы упускать прибыль и выпускать из рук доноров этой прибыли. Но доноры требуют перемен, поскольку надоело нищать в пользу нескольких сотен, а по итогу глобализации, думается — всего лишь парочки богачей, в руках которых, если не избавиться от независимости Центральных банков, могут оказаться ресурсы стран. Похоже, если перемены не произойдут, то некоторым странам грозит полное вымирание.

Совершенно очевидно, что если не решить вопрос подчинения государству ЦБ РФ, то и новое правительство окажется в роли потерпевшего поражения глупца в глазах народа, не способного справиться с поставленными задачами, тем самым с новой силой породив негодование россиян по отношению к действующей власти. А справиться с независимостью от России «нашего» ЦБ, вероятно, можно, только если в Конституции действительно закрепить право, прежде всего, учета национальных интересов страны! К слову, лишение ЦБ статуса независимой организации вовсе не означает уход страны с капиталистических рельсов. Пример тому — Китай, который едет по таким же рельсам, но успешней. Народный Банк Китая руководствуется исключительно интересами страны и осуществляет свои функции под руководством правительства страны.