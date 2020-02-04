Бишкек, , 20:36 — REGNUM Активы энергетических компаний Киргизии оцениваются в 200 млрд 379 млн сомов (183 млрд 329 млн рублей). Об этом заявил председатель фонда госимущества республики Жылдызбек Исакулов на заседании профильного парламентского комитета, передает «24.kg».

По его словам, доля продукции энергокомпаний «Северэлектро», «Востокэлектро», «Джалал-Абадэлектро», «Ошэлектро», «Национальная электрическая сеть Киргизии», «Электрические станции», «Чакан ГЭС» и «Бишкектеплосеть» составляет только 5% валового внутреннего продукта республики.

Отметим, что большая часть оборудования энергетических компаний Киргизии была установлена еще во времена существования Советского Союза, а потому 77% его уже устарело.

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