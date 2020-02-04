Владимир, , 20:34 — REGNUM Во Владимирской области в связи с «мусорной» реформой в 2020 году в бюджете предусмотрели 89,6 млн рублей на выплаты жилищных субсидий — на 9% больше, чем в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Деньги направят на выплаты гражданам, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 22% совокупного дохода семьи или 18% доходов одиноких пенсионеров. Право на эту субсидию имеют более 40 тысяч жителей региона.

Объём компенсаций для других категорий граждан составит 26 млн рублей — субсидии также получат многодетные семьи, ветераны труда и войны. Финансирование этой статьи расхода за год возросло на 40,5%.