Ижевск, , 20:24 — REGNUM Удмуртия завершила аукционы по привлечению кредитных средств на общую сумму 5 млрд рублей. Победителем стал Сбербанк, который предложил процентную ставку в 6,76% годовых.

Вторым участником конкурентной процедуры стал ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

В минфине республики отметили, что средства пойдут на замещение ранее привлеченных под 7,5% годовых кредитов. Экономия составит 37 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, аукционы по привлечению кредитов были объявлены 15 января. Планировалось, что процентная ставка составит 7,14% годовых.

Ранее республика объявила еще несколько аукционов на привлечение кредитов на сумму 3,5 млрд рублей.

В минфине Удмуртии уточняли, что это связано со снижением ключевой ставки Банком России в декабре 2019 года.