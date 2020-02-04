Рим, , 20:19 — REGNUM Утвержденное предыдущим правительством Италии по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини снижение пенсионного возраста будет отменено, заявил во вторник, 4 февраля, министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьери.

По его словам, вступившая в силу в феврале 2019 года новая версия пенсионной реформы «не может быть продлена» (по-видимому, по финансовым причинам), и, более того, с самого начала была разработана как временная, «со сроком годности, как у йогурта».

Нужно разработать другую, сбалансированную систему, добавил Гуалтьери.

Пенсионный возраст в Италии был повышен в 2012 году по инициативе либералов (к этой партии относится и Гуалтьери). В 2018 году по инициативе Сальвини вступило в силу «правило 100» — гражданин имеет право выйти на пенсию в 62 года при наличии 38 лет стажа (сумма возраста и стажа должна быть не меньше 100).