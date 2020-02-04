Москва, , 19:58 — REGNUM Новому генеральному директору «Почты России» Максиму Акимову поручено подготовить актуализированную стратегию развития акционерного общества на период 2020—2030 годов. Соответствующее решение принял 4 февраля совет директоров компании.

Как сообщили в пресс-службе «Почты России», проект обновлённой стратегии должен быть представлен на рассмотрение совета директоров до 1 мая 2020 года.

Напомним, ранее сегодня Совет директоров «Почты России» принял решение освободить от должности генерального директора Николая Подгузова, который руководил компанией с июля 2017 года, и назначить на этот пост бывшего вице-премьера Максима Акимова.

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