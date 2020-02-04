Лондон, , 19:47 — REGNUM Мировые цены на нефть постепенно восстанавливаются в ходе торгов 4 февраля на следующий день после резкого падения.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на 79 центов (1,46%), до $55,00 за баррель. Мартовские фьючерсы WTI выросли на 73 цента (1,46%), до $50,64 за баррель.

Цены на нефть находятся под давлением из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV, которая вызвала снижение всех мировых рынков.

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