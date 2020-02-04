Москва, , 19:26 — REGNUM Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором. Об этом сообщила 4 февраля пресс-служба компании.

Уточняется, что Акимов назначается на должность генерального директора «Почты России» сроком на пять лет. Трудовой договор с ним будет заключён 5 февраля и вступит в силу с момента подписания.

Одновременно совет директоров «Почты России» принял решение освободить от должности генерального директора Николая Подгузова, который руководил компанией с июля 2017 года.

Напомним, Максим Акимов не вошёл в новый состав правительства России под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Ранее в должности вице-премьера он курировал государственную политику в сфере транспорта, связи и цифровых технологий.

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