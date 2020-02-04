Милан, Италия, , 19:25 — REGNUM Организаторы недели моды в Милане намерены поддержать граждан КНР, которые из-за коронавируса не смогут присутствовать на показах лично, об этом организаторы заявили журналистам во вторник, 4 февраля.

Все основные мероприятия недели моды будут транслироваться в интернете, а организаторы используют в качестве одного из слоганов фразу «Китай, мы с тобой».

По мнению отраслевых экспертов, из-за вызванных коронавирусом ограничений объем продаж в сфере моды в первом квартале 2020 года снизится как минимум на 1,5−2,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.