Нижний Новгород, 4 февраля 2020, 19:15 — REGNUM Проект строительства Ледового дворца в Нижнем Новгороде получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза». Об этом сообщили в минстрое Нижегородской области.
В настоящее время запускается процесс выбора подрядчика строительства объекта. В ближайшее время будет объявлен соответствующий аукцион, сообщает newsnn.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде планируется масштабный спортивный проект — строительство Ледового дворца. Инициатором выступает ГКУ «Нижегородстройзаказчик». Вместимость новой арены, которая была представлена в апреле 2019 года на тот момент министру спорта РФ Павлу Колобкову, — 12 тыс. человек. Помимо основной арены планируется строительство площадки для кёрлинга, тренировочного катка. Под застройку определён участок площадью 2,84 га на Стрелке, а здание запланировано высотой семь этажей. Реализовать проект должны за три года. Стоимость строительства оценивается в 10,8 млрд рублей. В структуре финансирования 76% составят федеральные средства, 24% от общей суммы должны найти региональные власти.