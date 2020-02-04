Абуджа, , 19:02 — REGNUM Правительство США и власти британского острова Джерси согласились вернуть Нигерии более $300 млн средств со счетов генерала Сани Абачи, 4 февраля сообщает BBC.

Сани Абачи руководил Нигерией с 1993 по 1998 годы. Современные нигерийские власти утверждают, что он вывел за рубеж миллиарды долларов.

Правительству Нигерии уже удалось вернуть в страну около $1,3 млрд со счетов, связанных с семьей Абачи, в разных европейских странах.

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