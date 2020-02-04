Москва, , 18:58 — REGNUM Рост жилищного строительства в 2019 году наблюдался в подавляющем большинстве российских регионов. Такие данные приводит 4 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По информации ведомства, в Уральском ФО рост жилищного строительства составил 8,8% (до 6,4882 млн кв. м), в Центральном ФО — 8,2% (25,3647 млн кв. м) в Северо-Кавказском ФО — 7,9% (3,837 млн кв. м), в Приволжском ФО — 4,9% (15,968 млн кв. м), в Южном ФО — 4,2% (9,445 кв. м), в Сибирском ФО — 3% (6,846 млн кв. м) в Дальневосточном ФО — 3% (2,382 млн кв. м).

Снижение ввода в эксплуатацию нового жилья зафиксировано в Северо-Западном федеральном округе — на 6,6% (до 8,847 млн кв. м).

Среди субъектов Федерации наибольшие объёмы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где было введено 10,7% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья в целом по России. В Москве этот показатель составил 6,3%, Краснодарском крае — 5,6%, Санкт-Петербурге — 4,3%, Татарии и Ростовской области — по 3,3%, Башкирии, Ленинградской и Свердловской областях — по 3%, Воронежской и Самарской областях — по 2,3%, Новосибирской области — 2,2%.

Отмечается, что на указанные субъекты Федерации пришлось чуть меньше половины от общей площади жилья, введённой в России.

Вместе с тем при значительных объёмах строительства в минувшем году наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 2018 годом в Санкт-Петербурге — на 12,1%, Ленинградской области — на 7,8%, Московской области — на 4,8%, Самарской области — на 4,4%.