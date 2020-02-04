Нижний Новгород, , 18:55 — REGNUM По итогам 2019 года в Нижегородской области реализовали 25 крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

Так, по словам губернатора Глеба Никитина, в числе наиболее значительных — развитие мощностей АО «Нижегородский масло-жировой комбинат», ввод дополнительных линий и нового цеха на ЗАО «ПКФ «РусАгроГрупп», модернизация АО «Маслосырзавод «Починковский».

Вице-губернатор Евгений Люлин напомнил о реконструкции 18 животноводческих комплексов более чем на 5 тыс. голов крупного рогатого скота. Также в 2019 году начали проекты по расширению производственных мощностей на АО «Линдовское» и ЗАО «Молоко». АО «НМЗ №1» запустило линию по производству творога, КФХ «Россия» начало выпуск рапсового масла.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года прирост промышленного производства в Нижегородской области составил 4,3%, что выше среднероссийского уровня на 1,9%. По сравнению с собственным показателем предыдущего года регион увеличил рост на 0,6%. В январе-ноябре 2019 года экспорт продукции нижегородского агропромышленного комплекса вырос на 12,3% и составил 215,4 млн долларов США.