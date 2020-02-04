Москва, 4 февраля 2020, 18:48 — REGNUM Из-за вспышки коронавируса потребность в лекарственных препаратах и в расходных медицинских материалах вырастет, но не настолько, чтобы это повлияло на мировой или российский фармацевтические рынки, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая сказала, что экономические последствия эпидемии коронавируса отразятся и на РФ.
Напомним, как сообщалось ранее, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что экономические последствия вспышки коронавируса отразятся и на РФ, и никто не знает, когда этот процесс остановится.
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