Москва, , 18:44 — REGNUM Производить товары на территории КНР настолько выгоднее, чем в США, что американские компании не спешат покидать Китай даже в условиях эпидемии, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Сложно сказать, как будут реагировать американские компании на эту ситуацию, — отметил Колганов. — Насколько я могу судить, то небольшое количество выведенных из Китая предприятий не слишком сильно сказалось на общем присутствии американских компаний в Китае. И большинство компаний не хотят оттуда уходить, потому что разница в издержках производства на китайской территории и на территории США довольно существенна».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Колганова, в настоящее время темпы роста мировой экономики довольно низкие, и если она потеряет 1% из-за коронавируса, то это будет действительно сложной ситуацией.

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