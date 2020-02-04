Москва, 4 февраля 2020, 18:44 — REGNUM Производить товары на территории КНР настолько выгоднее, чем в США, что американские компании не спешат покидать Китай даже в условиях эпидемии, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Колганова, в настоящее время темпы роста мировой экономики довольно низкие, и если она потеряет 1% из-за коронавируса, то это будет действительно сложной ситуацией.
Читайте ранее в этом сюжете: Ещё не кризис: из-за коронавируса мировая экономика потеряет 1% роста?
Читайте развитие сюжета: Смогут ли фармацевтические компании РФ нажиться на вспышке коронавируса?