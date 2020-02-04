Череповец, Вологодская область, , 18:41 — REGNUM Президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал идею наставника и организатора конкурса «Мой первый бизнес» платформы «Россия — страна возможностей» об открытии в российских школах кружков по предпринимательской деятельности.

Во вторник Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Череповец и посещения химико-технологического колледжа провел встречу с представителями общественности региона.

На встрече Олег Голиков, организатор бизнес-интенсивов и наставник конкурса «Мой первый бизнес» (проект платформы «Россия — страна возможностей»), студент факультета «Капитаны» РЭУ им. Плеханова предложил главе государства внедрить в школьную систему России программу дополнительного образования по предпринимательству. Молодой человек рассказал, что в Москве сейчас работают уже более 200 тематических кружков, на которых школьники вместе с наставниками учатся создавать и продвигать свои проекты. По его мнению, такую практику — школьные кружки предпринимательской деятельности — стоит и дальше внедрять и распространять.

«Думаю, что вы правы. Я полностью с вами согласен. Нужно, конечно, учесть в общей системе, общей нагрузке», — сказал Владимир Путин.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который также присутствовал на встрече, заверил, что идею обсудят и подумают на тем, как ее реализовать.

«Действительно, мы такую работу знаем и анализируем. По Москве достаточно эффективно (реализуется — прим.), но и в других регионах есть опыт такой работы. Поэтому мы, конечно, обобщим и с молодым человеком встретимся, обсудим и будем дальше делать обязательно», — сказал министр.

«Мой первый бизнес» — один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей», старт которому был дан в 2017 году. В конкурсе 2019−2020 годов приняли участие более 700 тысяч человек из России и десятков других стран. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом. Конкурс направлен на развитие молодежного предпринимательства и включает в себя обучающую программу для школьников. Наставниками конкурса выступают известные российские блогеры, предприниматели и студенты факультета бизнеса «КАПИТАНЫ».