Москва, 4 февраля 2020, 18:37 — REGNUM В настоящее время темпы роста мировой экономики довольно низкие, и если она потеряет 1%, то это будет действительно сложной ситуацией, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая сказала, что одним из последствий вспышки коронавируса в Китае будет «минимум 1% падения мировой экономики».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Колганова, из-за вспышки коронавируса уже сейчас пошла вниз цена на нефть, падают акции авиатранспортных компаний, падают акции туристических фирм, металлургических компаний из-за того, что в Китае закрылись некоторые заводы, выступавшие потребителями сырья и материалов.