Москва, , 18:37 — REGNUM В настоящее время темпы роста мировой экономики довольно низкие, и если она потеряет 1%, то это будет действительно сложной ситуацией, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая сказала, что одним из последствий вспышки коронавируса в Китае будет «минимум 1% падения мировой экономики».

«Падение темпов роста мирового ВВП на 1% — это действительно сложная ситуация, — сказал Колганов. — Потому что сейчас темпы роста мирового ВВП довольно низкие. Это около 3%. Сейчас экономика находится в не лучшем состоянии. Но даже если допустить снижение мирового ВВП на 1%, это ещё не кризис, не рецессия, а определённое замедление. Для того, чтобы произошёл кризис, нужны гораздо более фундаментальные факторы, чем коронавирус».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Колганова, из-за вспышки коронавируса уже сейчас пошла вниз цена на нефть, падают акции авиатранспортных компаний, падают акции туристических фирм, металлургических компаний из-за того, что в Китае закрылись некоторые заводы, выступавшие потребителями сырья и материалов.