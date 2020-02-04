Москва, , 18:35 — REGNUM Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь 2020 года вырос на 68 млрд рублей и достиг 7 трлн 841 млрд рублей. Такие данные приводит пресс-служба Минфина России.

При этом, согласно сообщению, объём ФНБ в долларах в январе сократился на 1,2 млрд — до 124,4 млрд долларов.

По состоянию на 1 февраля общий объём ФНБ составил 6,9% от прогнозируемого на 2020 год размера ВВП России.

На отдельных счетах по учёту средств ФНБ в Банке России на 1 февраля было размещено 45,368 млрд долларов, 39,058 млрд евро, 7,652 млрд фунтов стерлингов и 104,5 млн рублей. На депозитах в ВЭБ находилось 570,814 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешённые финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 2,3 млрд рублей, что эквивалентно 37,75 млн долларов.