Москва, 4 февраля 2020, 18:31 — REGNUM После вспышки коронавируса в Китае мировая экономика будет испытывать сложности, но это влияние будет сравнительно краткосрочным, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая предупредила о том, что мировую экономику ждут сложности вследствие эпидемии коронавируса в Китае.
В связи с этим Колганов призвал не забывать, что вспышка атипичной пневмонии в 2002 году тоже привела к замедлению китайской экономики — за месяц произошло сокращение темпов роста ВВП КНР до 3,5%, но потом Китай очень быстро всё «отыграл обратно». Тем более это не сказалось на мировой экономике.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в беседе корреспондентом ИА REGNUM Колганов также отметил, что экономика КНР справится и довольно быстро восстановится после вспышки коронавируса.
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