Москва, , 18:25 — REGNUM Экономика КНР справится и довольно быстро восстановится после вспышки коронавируса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая полагает, что данная эпидемия приведет к очень тяжёлым последствиям для мировой экономики.

«Мне кажется, она сильно преувеличивает проблему, — сказал Колганов. — По достаточно серьёзным предположениям китайских медиков, в середине или, по крайней мере, в конце февраля эпидемия уже пойдёт на спад. Ещё какое-то время понадобится на то, чтобы привести всё норму, и отрицательные последствия для китайской экономики на этом будут исчерпаны. За январь-февраль Китай понесёт определённые экономические потери, что также скажется и на мировой экономике».

Но это влияние, как подчеркнул Колганов, если не будет каких-то дополнительных факторов, окажется сравнительно кратковременным.

Напомним, как сообщалось ранее, Матвиенко в рамках своей рабочей поездки в Брянскую область заявила об очень серьёзных последствиях, которые ждут мировую экономику из-за вспышки коронавируса.

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