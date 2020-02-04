Москва, 4 февраля 2020, 18:25 — REGNUM Экономика КНР справится и довольно быстро восстановится после вспышки коронавируса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая полагает, что данная эпидемия приведет к очень тяжёлым последствиям для мировой экономики.
Но это влияние, как подчеркнул Колганов, если не будет каких-то дополнительных факторов, окажется сравнительно кратковременным.
Напомним, как сообщалось ранее, Матвиенко в рамках своей рабочей поездки в Брянскую область заявила об очень серьёзных последствиях, которые ждут мировую экономику из-за вспышки коронавируса.
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