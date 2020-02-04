Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM Реконструкцию одной из самых загруженных дорог Ленинградской области — Колтушского шоссе, строительство обхода густонаселенного города Мурино, а также путепровода во Всеволожске и нового моста через реку Волхов в Киришах поддержат за счёт федеральных субсидий. Об этом сообщает 4 февраля пресс-служба администрации Ленинградской области.

Дорожный комитет Ленинградской области и Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» договорились о предоставлении региону транша в размере более пяти миллиардов рублей на реализацию больших инфраструктурных проектов.

Средства будут доводиться до региона в течение трех лет, а 200 млн рублей на мост через Волхов в Киришах и всеволожский путепровод поступят уже в 2020 году.

«Поддержка федерального бюджета вместе со стабильным финансированием из областного дорожного фонда — залог быстрых темпов строительства дорог, мостов и развязок, которые нужны жителям Ленинградской области и Санкт-Петербурга», — отметил губернатор региона Александр Дрозденко.

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти также обратился в «Росавтодор» для получения федеральных средств на строительство моста через реку Свирь в Подпорожье.

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Напомним, необходимость в новых переправах вызвана тем, что старый мост через Волхов, построенный 53 года назад на подъезде к городу Кириши, уже не справляется со значительно увеличившимся потоком легкового и грузового транспорта. На новом мосту будет две полосы, расчетная скорость движения составит 80 километров в час.

Строительство нового моста через Свирь в Подпорожье вызвано необходимостью снижения нагрузки на плотину Свирской ГЭС, по которой сегодня идет движение транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция Колтушского шоссе предполагается на участке от КАДа Петербурга до Колтушей во Всеволожском районе Ленобласти. Предусматривается создание четырёх полос движения вместо существующих двух.

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