Москва, 4 февраля 2020, 18:17 — REGNUM Пенсионная реформа стала той последней каплей, после которой население РФ стало рассматривать либеральное правительство бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева как враждебное их интересам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал итоги опроса, показавшие, что большая часть населения не одобряет результаты работы прежнего правительства.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведённого «Левада-центром», с приходом нового правительства России во главе с Михаилом Мишустиным в улучшение ситуации в стране верят лишь 38% граждан.