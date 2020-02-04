Москва, , 18:17 — REGNUM Пенсионная реформа стала той последней каплей, после которой население РФ стало рассматривать либеральное правительство бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева как враждебное их интересам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал итоги опроса, показавшие, что большая часть населения не одобряет результаты работы прежнего правительства.

«Пенсионная реформа стала последней каплей, когда выяснилось, что правительство — не родственник, который плохо себя ведёт или некорректно поступает, а враг, который делает всё сознательно. Перелом произошёл, — сказал Кагарлицкий. — Перелом не в оценке, а в отношении. Все прекрасно понимают, что государство украдено. Причём украдено не только у простого люда, но и у буржуазии. Оно украдено небольшой группой олигархов не только у граждан, но и у экономически господствующего класса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведённого «Левада-центром», с приходом нового правительства России во главе с Михаилом Мишустиным в улучшение ситуации в стране верят лишь 38% граждан.