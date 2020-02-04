4 февраля 2020 | Время чтения 3 мин

В Пятигорске прошел очный полуфинал кадрового конкурса «Лидеры России» для участников из Северокавказского федерального конкурса. О том, как проходит этап, чем третий сезон конкурса отличается от предыдущих, корреспонденту ИА REGNUM рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ставрополь, , 18:29 — REGNUM Уважаемый Владимир Владимирович! С 31 января по 3 февраля Вы принимали у себя в регионе полуфинал конкурса «Лидеры России». Как Вы оцениваете два предыдущих сезона конкурса и какие отличия видите в третьем?

Владимир Владимиров Пресс-служба администрации Ставропольского края

Очень приятно, что ставропольчане каждый год становятся финалистами и победителями конкурса «Лидеры России». За предыдущие два года до его финала дошли 26 наших земляков и четверо стали победителями.

Считаю, что это хороший показатель того, что в нашем крае много людей, желающих быть полезными и работать на результат. Готовых брать на себя ответственность в решении важных задач развития.

В этом году ставропольчане составили почти половину победителей регионального полуфинала российского конкурса управленцев «Лидеры России 2020». То есть из 30 участников, прошедших в финал, — 14 человек от Ставропольского края. И по этому показателю мы — в числе регионов-лидеров России.

В финал конкурса вышли как представители государственного сектора, так и бизнес-структур, люди, работающие в самых разных отраслях — от рекламы до информационных технологий и банковского дела.

Мы, безусловно, обратим на них внимание. И будем и впредь привлекать сильные кадры к участию в развитии нашего края.

Какие ресурсы, партнёры и площадки были задействованы в Пятигорске для проведения полуфинала?

Региональный полуфинал российского конкурса управленцев «Лидеры России» прошёл в Пятигорске. Всего этот этап состязания объединил 263 человека из всех регионов СКФО, которые решали управленческие кейсы разной степени сложности.

Традиционно полуфинал состоялся при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Правительства Ставропольского края. Кроме того, мастер-классы для конкурсантов провели представители Общественной палаты России, известные люди страны. Специальные мероприятия для участников также провели компании-партнёры конкурса — РусГидро и Россети. Заинтересованные в трудоустройстве могли сразу пройти экспресс-собеседования.

Важно отметить, что в ходе работы конкурсанты получили не только персональные рекомендации для дальнейшего профессионального роста, но и поучаствовали в образовательных программах.

Расскажите, пожалуйста, проводится ли в Ставропольском крае кадровый конкурс, аналогичный «Лидерам России», или конкурс по развитию управленческих кадров Ставропольского края и, если да, то довольны ли Вы его результатами и в целом эффективностью? Какова дальнейшая судьба участников регионального конкурса?

Для нашего края обновление и омоложение управленческой команды — одна из насущных задач. Это курс, которым мы идём несколько последних лет, открыв систему госуправления на Ставрополье для сильных, целеустремленных и деятельных профессионалов. Привлечь их помог краевой кадровый проект «Новая энергия». За четыре года кадровый резерв управленцев в регионе пополнился более чем на 330 человек. Сегодня многие из тех, кто состоял в нём, уже работают в краевых и муниципальных органах власти, побеждают на выборах депутатов, реализуют новые управленческие решения. И эту практику будем только развивать.

Расскажите о лучших проектах «Сердце лидера» в Вашем регионе.

«Сердце лидера» — одно из самых главных нововведений конкурса в этом году. Это социальное задание, которое даёт возможность проявить себя не на словах, а на деле, уже на этапе конкурсных состязаний. И, что очень важно, многие представленные на конкурсе проекты адресованы социальным группам, которые нуждаются в поддержке. Например, один из участников от нашего края представил проект, который направлен на повышение уровня правовой грамотности и оказание людям бесплатной юридической помощи в решении их проблем. В первую очередь, он адресован пожилым. Среди направлений, к примеру, помощь с подготовкой пакета документов, необходимых для оформления юридически значимых действий в ресурсоснабжающих организациях (горгаз, водоканал, горэлектросети). Это будет для пенсионеров хорошим подспорьем, уверен.

Чего Вы хотели бы пожелать участникам полуфинала, прошедшего в Пятигорске?

Прежде всего, достойно выступить в финале конкурса весной в Сочи. И, конечно, я искренне желаю управленцам Ставрополья новых успехов и побед. Любите свой край! Любите Россию! Пусть чувство и ответственность за судьбу страны будут в основе вашей работы. И независимо от того, где вы уже трудитесь, всегда помните о Ставрополье. Вы нам нужны!